1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Erdoğan'ın bahsettiği duvar: Tam 1040 kilometre göç seddi

Kaçak geçişleri önleme ve terörle mücadele kapsamında Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaklaşık 1040 kilometre duvar örüldü. Geriye kalan yaklaşık 150 kilometrelik bölümün inşası ise devam ediyor.
14 Ağustos 2021 10:09
+Aa- Yazdır
İşte Erdoğan'ın bahsettiği duvar: Tam 1040 kilometre göç seddi

Yasadışı geçişleri önlemeye yönelik duvar yapılması kararı, 2015 yılında planlamaya alındı. İlk olarak da 20 Ocak 2016'da Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırına beton duvar örme işlemi başladı. Duvarın donanımlarında gözetleme kulesi, devriye yolu, güçlendirilmiş kafes tel, aydınlatma sistemleri, etkin hudut birlikleri, balon, İHA ve mobil zırhlı araçlar ile hava ve karadan gözetleme, akustik sensörler, uzaktan kumandalı silah sistemleri, lazer imha edici silah, otomatik algılama yazılımları bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye sınırına 892 kilometrelik duvar örülerek, projenin yüzde 98'i tamamlandı ve geriye sadece 18.9 kilometrelik bölüm kaldı.

IĞDIR, VAN, HAKKARİ VE AĞRI'YI KAPSIYOR

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Türkiye ile İran arasındaki 560 kilometrelik sınırın 147.4 kilometrelik bölümüne de duvar yapılması kararlaştırıldı. Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerini kapsayan bu bölümdeki maliyeti valilikler ve TOKİ karşılıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sınırdaki duvar hattı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Amacımız düzensiz göçmenlerin burayı kullanmalarına engel olmak, kaçakçılar ve en önemlisi de teröristler de yer yer bu güzergahları kullanabiliyorlar. Bu duvar her üç geçiş için de elimizi rahatlatacaktır" demişti.

Yetkililer Irak sınırına da 35 kilometrelik duvar örüleceği bilgisini verdi. Duvar örme işlemleri tamamlandığında, duvar uzunluğu 1189.3 kilometre olacak.

4 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Duvar parçalarının her biri 3 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde inşa edildi. Bir metresi jiletli tel olarak yapılan duvarın yüksekliği 4 metreye ulaştı. Ön ve arka bölümleri de hendeklerle çevrildi.

'DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN'

CNN Türk, Kanal D ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınıra duvar örüldüğünü belirterek, "Şu anda gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralardaki yükselen duvarlar, bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Tamamıyla sınırlarımız bu surlarla, bu duvarlarla örülüyor" demişti.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 41'e yükseldi
14 Ağustos 2021 12:35		 Sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı
14 Ağustos 2021 12:02
Taksici, 1 kilometrelik yola 200 lira istedi
14 Ağustos 2021 11:46		 Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan riskine karşı 2 ev boşaltıldı
14 Ağustos 2021 11:10
Tercih dönemini hastanede geçirdi, 'aşı olun' çağrısında bulundu
14 Ağustos 2021 11:09		 Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
14 Ağustos 2021 10:47
Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak
14 Ağustos 2021 10:06		 Konya'da Perseid Meteor yağmuru
14 Ağustos 2021 10:02
Göçmen geçişleri geceye döndü
14 Ağustos 2021 09:20		 Tüp bebeğe devlet desteği
14 Ağustos 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 41'e yükseldi12:05 - ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı12:02 - Sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı12:02 - Park halindeki otomobile araç çarptı: 4 çocuk annesi hayatını kaybetti12:01 - Terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor11:57 - Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu
11:56 - Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü11:53 - Mevsimlik orman işçileri kadro müjdesi bekliyor11:48 - Çevre dostu elektrikli araçlar daha ekonomik ve rahat seyahat imkanı sunuyor11:46 - Taksici, 1 kilometrelik yola 200 lira istedi11:30 - Kirayı yükseltmek isteyen ev sahibi, konuyu yargıya taşımak zorunda11:10 - Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan riskine karşı 2 ev boşaltıldı
11:09 - Tercih dönemini hastanede geçirdi, 'aşı olun' çağrısında bulundu10:54 - Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı10:47 - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü10:42 - Aile hekimleri, kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak10:30 - Batık belediye şirketinden yapılan fazla huzur hakkı Sayıştay raporunda!
10:25 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
Altın ve dolar için kritik tahmin
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
En-Nuceba haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti
'Küçük Halep' Altındağ neden karıştı?
'Aşırı hava olayları' Türkiye'nin normali haline gelecek
YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek tarifi 2
canına kıymak 1
üşüdüm üstümü örtsene anne 5
el arabası 3
sayıların anlamı 2
ayakkabının vurması 2
reyhan 2
dünya solaklar günü 1
tolkien 1
iş yemeğine çağrılmamak 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam