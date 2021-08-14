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Mevsimlik orman işçileri kadro müjdesi bekliyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan:- "9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün olan çalışma süresi yılın tamamını kapsamalı"- "10 bin yeni işçiye ihtiyaç var. Orman Genel Müdürlüğünün istihdam biçimi geçici-mevsimlikten çıkarılmalı. Bir norm kadro belirlenmeli. Bu norm kadroya göre istihdam tekrar yapılandırılmalı. Bu şekilde orman teşkilatımız güçlendirilmeli"
14 Ağustos 2021 11:53
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Mevsimlik orman işçileri kadro müjdesi bekliyor

- Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün çalıştırıldığını belirterek, bu işçiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadro müjdesi beklediklerini dile getirdi.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3'te biri ormanlarla kaplı Türkiye'nin toplam orman alanın 23 milyon hektar düzeyinde olduğunu söyledi.

Akdeniz kuşağında orman varlığına sahip ülkelerdeki yangın riskinin yüksekliğine dikkati çeken Aslan, "Burada bize düşen, bu yangınlara karşı neler yaptığımız ve yapmamız gerektiğidir. Son dönemdeki Antalya ve Muğla yangınlarını afet olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunların rutin bir yangın olma ihtimali düşük. Aynı yerde ve aynı zamanda 7-8 noktada yangın çıkması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor. Böyle bir yangınla mücadele de kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

- "Kahraman orman işçilerimiz kadro güvencesine sahip değil"

Orman yangınlarıyla mücadelede hava unsurları kadar yer ekiplerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslan, orman işçilerinin yangınları söndürmek için canı pahasına kahramanca mücadele ettiğini belirtti.

Aslan, son yangınlarda iki orman işçisini şehit verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Böyle kahramanca mücadele eden orman işçilerimiz maalesef kadro güvencesine sahip değil. 2019 yılı öncesi bu işçiler 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma süreleri 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çıkarıldı. Ormanlarda iş yılın tamamında devam ediyor, ormanlarımız 2 aylık sürede korumasız kalmamalı. Sayıları 9 bini bulan orman işçisinin 9 ay 29 gün olan çalışma süresi yılın tamamını kapsamalı. Ormanlarımız bizim 'Yeşil Vatan'ımız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan kadro müjdesi bekliyoruz."

Orman Genel Müdürlüğünde ikili vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini savunan Aslan, "Bunun için de 10 bin yeni işçiye ihtiyaç var. Orman Genel Müdürlüğünün istihdam biçimi geçici-mevsimlikten çıkarılmalı. Bir norm kadro belirlenmeli. Bu norm kadroya göre istihdam tekrar yapılandırılmalı. Bu şekilde orman teşkilatımız güçlendirilmeli." dedi.

- "Bugün eksikleri tartışma günü değil, yaraları sarma günü"

Orman Genel Müdürlüğünün 182 yıllık, alanında uzman bir kurum olduğunu belirten Aslan, bu kurumu yıpratmanın kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

"Kurumun bazı eksikleri olabilir ama bugün eksikleri tartışma günü değil, yaraları sarma günü. Yaraları sardıktan sonra eksikleri konuşuruz." diyen Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü teşkilatlarının görevlerini fedakarca yaptığını vurguladı.

Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu, yanan orman alanlarının kısa zamanda tekrar yeşillendirileceğini dile getiren Aslan, yanan sahaların birçoğunda temizlik çalışmalarının başladığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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