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Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
|14 Ağustos 2021 11:56
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