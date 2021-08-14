Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
|14 Ağustos 2021 11:57
|+Aa- Yazdır
Cebeci sahilinde denize giren Ramazan Karademir (55), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerce bir süre sonra denizden çıkarılan Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Karademir'in cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi öldü
14 Ağustos 2021 13:00
|Park halindeki otomobile araç çarptı: 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 12:02
|Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
14 Ağustos 2021 11:56
|Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı
14 Ağustos 2021 10:54
|Bursa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
14 Ağustos 2021 09:22
|İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
14 Ağustos 2021 09:01
|Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
14 Ağustos 2021 08:32
|Bekçiler intihar etmeye kalkışan kadını havada kelepçeledi
14 Ağustos 2021 08:13
|Eski belediye başkanı ve kuzeni, engelli vatandaşı darbetti
14 Ağustos 2021 07:45
|Lüks bir araçta görüntülenmişti, almadığı uyuşturucu kalmamış
14 Ağustos 2021 07:20