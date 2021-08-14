Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarını yalanlandı
|14 Ağustos 2021 13:04
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Tesla Enerji, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santralinin su depolaması bulunmayan, regülatör tipli bir hidroelektrik santrali olduğunu, dolayısıyla açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağının yer almadığını bildirdi.
Tesla Enerjiden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından Zülfikarlar Holding bünyesindeki Tesla Enerjinin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santraline ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlandığı anımsatılarak, "Bilgiye değil varsayımlara dayandırılan bu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığının belirtilmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Özetle, açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır. 4 metre yüksekliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarı ise sadece 45 bin metreküp kadardır. Bu miktar Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debi ile uzun süre akan suyun tahminen 10 binde birine tekabül etmektedir."
İlçede eşine az rastlanır şiddette yağışın etkili olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, afetin ardından şirketin saha ekiplerinden gelen bilgilerin DSİ, Kastamonu Valiliği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşıldığı kaydedildi.
"Acımız büyük" ifadesi kullanılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.
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