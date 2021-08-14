Tartışılan bastona emniyet el koydu! Atatürk'ün bastonu denmişti
|14 Ağustos 2021 13:07
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı.
Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken polis de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
Müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş evinde yapılan arama sonrası bastona el koydu. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bastonun Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu değerlendirildiği belirtilirken Hüseyin Kocabaş hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu'nun Ünye ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
14 Ağustos 2021 14:59
|Zabıta memurunun eşi ve çocuğu sele kapıldı, bir kızı kurtarıldı
14 Ağustos 2021 14:33
|Düğün salonu Kovid-19 aşısı olanlara yüzde 50 indirim yapıyor
14 Ağustos 2021 14:27
|Arife öğretmenin katili felç oldu
14 Ağustos 2021 13:45
|Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var
14 Ağustos 2021 13:39
|Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
14 Ağustos 2021 13:37
|Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 44'e yükseldi
14 Ağustos 2021 13:34
|Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarını yalanlandı
14 Ağustos 2021 13:04
|Sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı
14 Ağustos 2021 12:20
|Taksici, 1 kilometrelik yola 200 lira istedi
14 Ağustos 2021 11:46