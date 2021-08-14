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MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen hazırlık yazısında, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.
14 Ağustos 2021 13:11
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MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hazırlık yazısı gönderildi. 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.
Habertürk
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