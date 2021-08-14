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Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|14 Ağustos 2021 13:16
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Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden Artvin yönüne giden Bülent Kirdar'ın (47) kullandığı 61 NL 008 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Harun Kazdal (41) idaresindeki 53 DN 907 plakalı otomobille Gündoğdu Balıkçılar mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Kazdal ile Şebnem Kazdal (33) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Şebnem Kazdal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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