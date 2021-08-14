Bartın Valiliği: Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı bulunmaktadır
|14 Ağustos 2021 13:17
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Bartın Valiliği, şiddetli sağanağın ardından oluşan sel afeti nedeniyle 13 köprünün yıkık durumda olduğunu, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında başlayan sel afetinin Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca belde bölgelerinde bulunan köylerde etkili olduğu anımsatıldı.
Kayıp olan yaşlı kadının cansız bedeninin bulunduğu aktarılan açıklamada, Karayollarına ait 4, İl Özel İdaresine ait 9 olmak üzere 13 köprünün yıkık durumda olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ulaşılamayan yerleşim yeri bulunmamakta, servis yolu, menfez, boru gibi yöntemlerle ulaşım sağlanmıştır. Elektriksiz yerleşim yeri bulunmamaktadır. Köy ve bağlıları ile 40 üniteye su verilememektedir. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı bulunmaktadır. Tarım hasarı olarak selden etkilenen çiftçi sayısı 206 olup 43 köy ve mahalle etkilenmiştir. 430 dekar alanda 5 bin 951 dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür."
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