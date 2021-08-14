1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Bartın Valiliği, sel felaketinde meydana gelen hasara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprünün yıkıldığını ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu söyledi.
14 Ağustos 2021 15:25
+Aa- Yazdır
Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Bartın Valiliği 11 Ağustos tarihinde Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprü, 40 köye içme suyu ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu söyledi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"11 Ağustos tarihinde başlayan Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişi ölü, Karayolları: (4 ) köprü; İl Özel İdaresi (9) köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Elektriksiz yerleşim yeri yok. Üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor. Yıkık+acil yıkılacak+ağır hasarlı yapı: 45 adet, Tarım Hasarları: etkilenen çiftçi sayısı (206) kişi; (43) köy/mahalle; alan: 430 da; 5 bin 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı
13 Ağustos 2021 23:26		 'Sinop Ayancık'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'
13 Ağustos 2021 22:40
Sel nedeniyle yıkılan binanın altından yakınlarının sağ çıkmasını bekliyorlar
13 Ağustos 2021 22:36		 Sağanak yağış sele neden oldu, Oltu-Erzurum yolu ulaşıma kapandı
13 Ağustos 2021 22:21
Ardahan'da dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
13 Ağustos 2021 21:57		 Kastamonu'da kadın cesedi sahile vurdu
13 Ağustos 2021 21:16
Sel suları deredeki balıkları karaya vurdu
13 Ağustos 2021 21:05		 Belediye başkanından gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarısı
13 Ağustos 2021 20:23
Çayeli'nde Ağaran Şelalesi taştı, yol trafiğe kapandı
13 Ağustos 2021 20:18		 Aracıyla selde sürüklendi: O anları anlattı
13 Ağustos 2021 19:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti15:17 - Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı15:09 - Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü14:59 - Ordu'nun Ünye ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı14:46 - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı İran sınırını denetliyor14:33 - Zabıta memurunun eşi ve çocuğu sele kapıldı, bir kızı kurtarıldı
14:30 - Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi14:27 - Düğün salonu Kovid-19 aşısı olanlara yüzde 50 indirim yapıyor14:26 - Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı14:24 - Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı14:00 - Yalnızca bir üniversitede olan alandan başvuru alınması etik mi?13:45 - Arife öğretmenin katili felç oldu
13:40 - MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek13:39 - Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var13:38 - Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı13:37 - Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor13:34 - Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 44'e yükseldi
13:20 - Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
Altın ve dolar için kritik tahmin
Arife öğretmenin katili felç oldu
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
'Küçük Halep' Altındağ neden karıştı?
Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 44'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
havalar da soğudu birden 2
Aşı olmayan vatan hainidir.Onlara kız vermeyeceğiz. 2
sağlık 1
hafıza kaybı yaşamak 1
3600 ek gösterge 3
tahammül etmek 4
yemek tarifi 2
kendinden nefret ettirmeye çalışmak 4
ötv 2
sayıların anlamı 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam