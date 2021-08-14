Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Bartın Valiliği 11 Ağustos tarihinde Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprü, 40 köye içme suyu ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu söyledi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"11 Ağustos tarihinde başlayan Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişi ölü, Karayolları: (4 ) köprü; İl Özel İdaresi (9) köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Elektriksiz yerleşim yeri yok. Üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor. Yıkık+acil yıkılacak+ağır hasarlı yapı: 45 adet, Tarım Hasarları: etkilenen çiftçi sayısı (206) kişi; (43) köy/mahalle; alan: 430 da; 5 bin 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür."