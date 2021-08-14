Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti
|14 Ağustos 2021 15:25
|+Aa- Yazdır
Bartın Valiliği 11 Ağustos tarihinde Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprü, 40 köye içme suyu ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu söyledi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"11 Ağustos tarihinde başlayan Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişi ölü, Karayolları: (4 ) köprü; İl Özel İdaresi (9) köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Elektriksiz yerleşim yeri yok. Üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor. Yıkık+acil yıkılacak+ağır hasarlı yapı: 45 adet, Tarım Hasarları: etkilenen çiftçi sayısı (206) kişi; (43) köy/mahalle; alan: 430 da; 5 bin 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı
13 Ağustos 2021 23:26
|'Sinop Ayancık'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'
13 Ağustos 2021 22:40
|Sel nedeniyle yıkılan binanın altından yakınlarının sağ çıkmasını bekliyorlar
13 Ağustos 2021 22:36
|Sağanak yağış sele neden oldu, Oltu-Erzurum yolu ulaşıma kapandı
13 Ağustos 2021 22:21
|Ardahan'da dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
13 Ağustos 2021 21:57
|Kastamonu'da kadın cesedi sahile vurdu
13 Ağustos 2021 21:16
|Sel suları deredeki balıkları karaya vurdu
13 Ağustos 2021 21:05
|Belediye başkanından gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarısı
13 Ağustos 2021 20:23
|Çayeli'nde Ağaran Şelalesi taştı, yol trafiğe kapandı
13 Ağustos 2021 20:18
|Aracıyla selde sürüklendi: O anları anlattı
13 Ağustos 2021 19:17