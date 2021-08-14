Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
|14 Ağustos 2021 13:37
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
İş makinelerinin destek verdiği çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
Vatandaşlar, Ezine Çayı'nın diğer yakasında, binanın enkazından yakınlarının sağ çıkması için dua ediyor.
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