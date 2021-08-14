1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Sakarya'da öğrenci yurdunun güvenlik kulübesini ateşe verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
14 Ağustos 2021 13:38
+Aa- Yazdır
Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Serdivan ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı boş öğrenci yurdunun F blokunda yer alan güvenlik kulübesinden dumanlar yükseldiğini gören merkez bloktaki güvenlik görevlileri, yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Görevlilerin yangın sırasında bir kişinin yurdun dış kapısından atlayarak uzaklaştığını gördüklerini belirtmesi üzerine polis ekipleri, yakındaki ağaçlık alanda arama yaptı.

Fındıklık alanda olduğu tespit edilen bir şüpheli, ekiplerce yakalandı.

M.A.İ'nin ilk ifadesinde, güvenlik kulübesini yaktığını söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı
14 Ağustos 2021 15:17		 Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
14 Ağustos 2021 15:09
Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi
14 Ağustos 2021 14:30		 Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı
14 Ağustos 2021 14:24
Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti
14 Ağustos 2021 13:20		 Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
14 Ağustos 2021 13:16
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi öldü
14 Ağustos 2021 13:00		 Park halindeki otomobile araç çarptı: 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 12:02
Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu
14 Ağustos 2021 11:57		 Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
14 Ağustos 2021 11:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti15:17 - Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı15:09 - Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü14:59 - Ordu'nun Ünye ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı14:46 - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı İran sınırını denetliyor14:33 - Zabıta memurunun eşi ve çocuğu sele kapıldı, bir kızı kurtarıldı
14:30 - Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi14:27 - Düğün salonu Kovid-19 aşısı olanlara yüzde 50 indirim yapıyor14:26 - Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı14:24 - Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı14:00 - Yalnızca bir üniversitede olan alandan başvuru alınması etik mi?13:45 - Arife öğretmenin katili felç oldu
13:40 - MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek13:39 - Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var13:38 - Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı13:37 - Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor13:34 - Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 44'e yükseldi
13:20 - Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
Altın ve dolar için kritik tahmin
Arife öğretmenin katili felç oldu
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
'Küçük Halep' Altındağ neden karıştı?
Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 44'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haberler 1
otur evinde ya 2
bipolar bozukluk 2
hafıza kaybı yaşamak 1
sağlık 1
depozito 1
kameraman 1
yemek tarifi 2
Çalıkuşu 1
alcatel 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam