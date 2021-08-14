MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruların 24-30 Ağustos'ta yapılabileceğini duyurdu.
|14 Ağustos 2021 13:40
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.
Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.
Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okul girişlerine maske konacak
13 Ağustos 2021 18:26
|MEB, yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yaptı
12 Ağustos 2021 00:39
|Öğretmenevi odaları internetten satılacak
12 Ağustos 2021 00:27
|Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi
11 Ağustos 2021 10:59
|İlçe milli eğitim müdürü 5. defa görevden alındı
10 Ağustos 2021 11:21
|Yeni bakandan tebrik etmek isteyenlere çağrı: Fidan bağışı yapın!
09 Ağustos 2021 10:12
|LGS kapsamında ikinci nakil sonuçları açıklandı
09 Ağustos 2021 08:34
|Bakan Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı
08 Ağustos 2021 21:01
|MEB'de bakan yardımcılarının görev dağılımı açıklandı
08 Ağustos 2021 18:32
|2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu
07 Ağustos 2021 19:22