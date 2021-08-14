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Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı

Esenyurt'ta ev bakmaya gelen yabancı uyruklu iki kadın, gaspçı baba ve oğlunun hedefi oldu
14 Ağustos 2021 14:24
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Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı

Telefonunun saatini sorarak kadınları gasp etmeye çalışan şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesinden sonra ortalığı savaş alanına çevirdi. Önünden geçtiği tüm dükkanlara zarar veren şahıslar, olaya müdahale etmek isteyen üç kişiyi de yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Baba ve oğulun dehşet saçtığı o dakikalar ise çevredeki kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Koza Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu madde etkisi altındaki C.A. ve Y.A. isimli baba oğul, yabancı uyruklu iki kadının telefonunu gasp etmeye çalıştı. Durumu fark eden kadınlar, gaspçı baba ve oğuldan kurtulmak için çevrede bulunan bir restorana girdi. Kadınların çevredeki işletme çalışanlarından yardım istediğini gören baba ve oğul ise ortalığı birbirine kattı. Gidiş yolu üzerinde bulunan bütün dükkanlara zarar veren şahıslar, işletme çalışanlarının tepkisiyle karşılaşınca ellerindeki kırık camlarla çalışanlara saldırdı. Yaşanan arbedede üç işletme çalışanı ve gaspçı baba yaralandı. Kavganın son bulmasıyla baba ve oğul tehdit ve küfürler savurarak olay yerinden uzaklaşırken olay yerine gelen polis ekipleri ise kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

"Elindeki cam parçaları ile çalışanlara saldırdılar"

Yaşanan olayı anlatan Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, "Yabancı uyruklu iki kadının yanına gelen gaspçı baba ve oğul, kadınlardan telefonlarını istemiş. Kadınlar telefonu vermeyince aralarında arbede yaşanmış. Olay sırasında da zaten gaspçı şahısların aklı başında değilmiş, kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisi altındalarmış. Daha sonra kadınların esnaftan yardım istemesine sinirlenen şahıslar, Koza Mahallesinde bulunan 5 işletmeye girmiş. Girdikleri işletmelerde masa ve sandalyeleri kırmışlar. Saldırdıkları üç esnaf arkadaşımıza da yaralamışlar. Olay sonrasında polis ekiplerimiz hemen duruma müdahale ettiler. Baba ve oğlu evlerinde yakalayarak gözaltına aldılar. Şuanda da gerekli hukuki işlemler başladı" diye konuştu.

"Şahıslar dükkandan çıktıktan sonra yol üzerindeki dükkanlara saldırdılar"

Bir başka görgü tanığı olan esnaf Murat Aydemir ise "Olay baba ve oğlun bir kadının elinden telefonu almaya çalışmasıyla başladı. Korkan kadınlar gaspçılardan kaçmak için bir dükkana girdi. Baba ve oğula dükkan içinde müdahale edilmeye çalışınca ise kavga çıktı. Şahıslar dükkandan çıktıktan sonra yolu üzerindeki tüm dükkanlara saldırdı. En son ise bir nargile kafeye geldiler ve işletme önünde duran nargileleri kırdılar. Ellerine geçirdikleri cam parçaları ile çalışan arkadaşlara saldırdılar" diyerek olayı anlattı.

Kısa sürede yakalandılar

Çevredeki işyerlerine saldırarak üç kişiyi yaralayan gaspçı C.A. ve Y.A. isimli baba oğul kavgadan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma neticesinde evlerinde olduğu tespit edilen iki şahıs kısa sürede yakalandı. Henüz reşit olmayan Y.A. isimli şahıs Kanuni Sultan Süleyman Eğitim araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine, babası C.A. ise Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edilirken, baba ve oğlunun dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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