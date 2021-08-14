Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.
|14 Ağustos 2021 14:26
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine enerji verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şu an itibarıyla elektriksiz bölge kalmadı. Sinop ve Kastamonu'da da ilçe merkezlerine kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor. Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.
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