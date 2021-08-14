Düğün salonu Kovid-19 aşısı olanlara yüzde 50 indirim yapıyor
|14 Ağustos 2021 14:27
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İlçede düğün salonu işleten Abdullah Aslan, aşılama oranında son sıradaki kentte aşıyı teşvik amacıyla "Haydi Urfa Aşı Ol" sloganıyla kampanya başlattı.
Bu kapsamda 2 doz aşı olan düğün sahiplerine yüzde 50 indirim uyguluyor.
Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından kurtuluşunun tek çaresinin aşılama olduğunu, kentteki aşılama oranının artırılmasına ilişkin elinden geleni yaptığını belirtti.
Bu kapsamda çiftlere düğün salonu hizmetinde indirim yaptığını dile getiren Aslan şöyle konuştu:
"Salonumuzda 2 doz aşısını olan düğün sahiplerine yüzde 50 indirim başlattım. Yalnız bir şartım var, tüm aile fertleri aşısını olması gerekiyor. Amacım vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmektir. Aşı olmamış eylül ayında düğün yapacaklar varsa bugünden aşısını yaptırsınlar en azından 7 bin lira gibi bir indirimden faydalanmış olurlar. Aşı olalım bu hastalığı el birliği ile yenelim, kimin elinden ne geliyorsa onu yapsın, aşımızı olalım, maskemizi takalım, fazla yaklaşmadan sosyal mesafemizi koruyalım. Hayat eskiye dönsün, eskiye dönmezse yaşam yok, yaşamın sağlıklı olması için bu hastalığın olmaması lazım. Sadece bir aşı vurulacağız. Bir dişimizi çektirirken bile iğne yapılırken neden aşı üzerine tereddüt yaşıyoruz?"
Salona aşı olup gelen Sinan Yıldız da eylülde evleneceğini, bu kampanyadan faydalanmak istediğini belirtti.
Yıldız kampanya sayesinde hem sağlıklarını koruduklarını hem de masraflarını azalttıklarını dile getirdi.
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