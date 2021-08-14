Zabıta memurunun eşi ve çocuğu sele kapıldı, bir kızı kurtarıldı
|14 Ağustos 2021 14:33
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İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (40) ile eşi Sermin (30), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir'in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı. ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in yetişti ve küçük Elif'in kurtulmasını sağladı. Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (40) ile eşi Sermin (30), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir'in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı. Suyun yükselmesiyle köprüde mahsur kalan ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in yetiştiği ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladığı öğrenildi. Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı. AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.
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