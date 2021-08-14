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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ın Ilıca bölgesinde yangın söndürme uçağının düştüğü, bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.
|14 Ağustos 2021 15:09
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