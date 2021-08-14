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Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte o tablo...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personel emekliye ayrıldığında, haklarında Devlet memuru emeklileri ile aynı şekilde emekli maaş ve ikramiyesi hesabı yapılmaktadır.
14 Ağustos 2021 16:45
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Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte o tablo...

TSK'da görev yapan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, emekli aylığına hak kazanabilmek için gerekli yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamlamak suretiyle emekliye ayrıldıklarında, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Buna göre 30 yıl hizmeti olan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların emekli maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz.

Tablodaki rakamlara, kadrosuzluk tazminatı ödemeleri ile emekli olduktan sonra sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan TSK personeline yapılan 100 TL tutarındaki ödeme dahil edilmemiştir.

İlana çıkılan unvanların maaşlarını görmek için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
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