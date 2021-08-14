Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
|14 Ağustos 2021 16:31
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Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi. Saat 09.17 sularında ise yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı. Olay anını anlatan mahalle sakini Bayram Kara "Saat 05.00'da yol aşağıya doğru çöktü. Dün akşamki şiddetli yağıştan ötürü zaten sabaha kadar korkudan uyuyamamıştık. Köyün altındaki yol çalışmıyor, üst yol da gitti" dedi.
Bir diğer mahalle sakini Yılmaz Kara ise "Sabah 05.00'da baktığımda yol zaten kopmuştu ama ev yerindeydi. 09.25'de ise yol evle birlikte komple kaydı. Aşağıdaki ırmağa oturdu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara'nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.
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