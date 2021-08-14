Çatalzeytin'de selin bilançosu: 1 kişi hayatını kaybetti
|14 Ağustos 2021 17:18
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçesinin Sinop'un Türkeli ilçesiyle bağlantısını sağlayan ve il sınırı konumundaki Çayağzı Köprüsü'nün su taşkını nedeniyle yıkıldığı bildirildi.
İlçede bulunan öğretmenevi, halı saha, belediye oteli ve Çatalzeytin Lisesi'nin selde hasar gördüğü aktarılan açıklamada, köylerin büyük kısmına ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.
Şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köylerin yollarını içinde barındıran sanayi bölgesindeki yolun çökmesi ve köprünün bir kısmının kopması sonucunda köylere ulaşım kapandı. İlçedeki 41 köyden sadece 9'una ulaşım sağlanabiliyor. Köylerde bulunan sağlık problemi olan vatandaşların yardımına ise ambulans helikopterler yetişiyor. İlçemiz Çatalzeytin'de yaşanan sel felaketinde Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti."
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