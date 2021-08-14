DSİ Genel Müdürü'nden 'HES patladı' iddialarına yalanlama
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bozkurt ilçesinde selden etkilenen bölgeleri havadan incelemesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, HES'in patladığı iddialarını yalanladı.
|14 Ağustos 2021 17:51
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sarıkamış'ta bir köyü sel bastı
14 Ağustos 2021 17:25
|Çatalzeytin'de selin bilançosu: 1 kişi hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 17:18
|Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
14 Ağustos 2021 16:31
|Üç yaşındaki Buğlem'i kurtaran Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
14 Ağustos 2021 16:21
|Bartın Valiliği'nden 'sel' açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 15:25
|Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı
13 Ağustos 2021 23:26
|'Sinop Ayancık'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti'
13 Ağustos 2021 22:40
|Sel nedeniyle yıkılan binanın altından yakınlarının sağ çıkmasını bekliyorlar
13 Ağustos 2021 22:36
|Sağanak yağış sele neden oldu, Oltu-Erzurum yolu ulaşıma kapandı
13 Ağustos 2021 22:21
|Ardahan'da dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
13 Ağustos 2021 21:57