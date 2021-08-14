Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı
|14 Ağustos 2021 18:01
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Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Babaçay köyü sel felaketini en derinden yaşadı. Yaşanan felaket sonrası büyük yıkımı uğrayan köyde 20'nin üstünde ev yıkıldı. 3 gün önce yağışların başladığı zaman daha güvenli olur diye 70 yaşındaki eşi Gülizar Karadeniz ile birlikte komşusunu evine giden Arif Karadeniz bir süre sonra yağışlar etkisini artırınca bulunduğu ev de yıkıldı. Sel sularına kapılan adam hayatını kaybederken eşinden ise haber alınamadı. Arif Karadeniz Babaçay köyü Hatlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu acılı ailesine baş sağlığı diledi.
Hayatını kaybeden Arif Karadeniz'in eşi Gülizar Karadeniz'i ise arama çalışmaları devam ediyor.
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