Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı
Ankara'da taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı yapan iki kişi gözaltına alındı.
|14 Ağustos 2021 18:14
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taksiyle kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne kaçak göçmen taşıdığını tespit etti.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 kaçak göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
14 Ağustos 2021 19:52
|Osmaniye'deki feci kazada anne ve kızı hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 19:00
|'Çay soğuk' diye semaveri deviren kadın müşteriyi öldürdü
14 Ağustos 2021 15:39
|Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı
14 Ağustos 2021 15:17
|Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi
14 Ağustos 2021 14:30
|Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı
14 Ağustos 2021 14:24
|Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
14 Ağustos 2021 13:38
|Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti
14 Ağustos 2021 13:20
|Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
14 Ağustos 2021 13:16
|Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi öldü
14 Ağustos 2021 13:00