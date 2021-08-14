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Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı

Ankara'da taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı yapan iki kişi gözaltına alındı.
14 Ağustos 2021 18:14
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Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taksiyle kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne kaçak göçmen taşıdığını tespit etti.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 kaçak göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
DHA
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