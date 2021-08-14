MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.
|14 Ağustos 2021 18:35
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MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.
Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. (Görüntüler arşivdir) #MSB #TSK pic.twitter.com/stzT4e3HhHT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021
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