Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
|14 Ağustos 2021 19:35
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Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
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