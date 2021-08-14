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Düşen uçaktaki orman mühendisinin acı haberi baba evine ulaştı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağında hayatını kaybeden Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın ailesine acı haber verildi.
14 Ağustos 2021 19:11
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Düşen uçaktaki orman mühendisinin acı haberi baba evine ulaştı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Baba Salih ile anne Emine Aydın acı haberin üzerine ağlayarak feryat etti.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı aileye taziyelerini iletti.
İhlas Haber Ajansı
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