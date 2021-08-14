Kaymakamlıktan cemevi camının kırılmasıyla ilgili açıklama
Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır" denildi.
|14 Ağustos 2021 19:29
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Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.
Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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