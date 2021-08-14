Yaşlı çift 10 saat ara ile koronavirüsten hayatını kaybetti
Denizli'de bir süredir korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.
|14 Ağustos 2021 19:42
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Edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi'nde yaşayan Abbas (75) ve Havana Sönmez (77) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde izole olarak tedavi gören çiftin durumlarının ağırlaşması neticesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındılar. Yoğun bakıma alınan yaşlı çift, bugün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildiler.
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