1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu karar yeterli değil" dedi.
14 Ağustos 2021 19:59
+Aa- Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden dükkanları zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Esnaf ziyareti sonrası Ayancık Belediye Binası'na geçen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Ayancık Köprüsü önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Kılıçdaroğlu buradan hükümete seslenerek, "Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu karar yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. Bu insanlara en azından bir fedakarlık yapılacaksa faizsiz bir kredi açılması lazım. Çünkü krediyle ancak orası ayağa kaldırılabilir, dükkanlarını tamir edebilirler. Bugünkü ziyaretimde bir başka gerçek daha bana ifade edildi. 'Biz burada çalışıyoruz, işyerimiz var 150-200 kişi buradan ekmek yiyor. Bunları da çalıştıramadığımız için işçilerimiz de mağdur olacak' dendi. Bu işçilerimize de belirli bir ücret ödenmesi lazım. Bu vesileyle hükümete çağrıda bulunuyorum: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde iş yerleri açılıncaya kadar bu iş yerlerinde çalışan işçilere en azından asgari ücret seviyesinde bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu çağrıyı biz buradan yapıyoruz, karşılarlarsa son derece mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

"Kimse kendini yalnız hissetmesin"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Ayrıca bölgeye gelen yardımlar var. Bu yardımlar Ayancık Belediyesi beş ayrı yerde depolar oluşturdu. Bu depolarda ihtiyaç olduğu takdirde ailelere ulaştırılıyor. Kimsenin umutsuz olmasını istemem. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Herkes şunu iyi bilsin: Bu ülkede çözülmeyecek bir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür akılla mantıkla çözülür."

"100-200 yıl önceki kemer köprüler dururken, yeni yapılan köprüler çöküyor"

Yeni yapılan köprülerin doğayı tanımayan bilmeyen kişiler tarafından yapıldığı için yıkıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Karadeniz'in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler nerden bakılırsa 100-200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Ama yeni yapılan köprüler burada da görüyorsunuz hepsi yıkıldı. Yüz yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen kişiler tarafından yapılmıştır, o nedenle biz tarihi iyi bilip Karadeniz'i iyi tanıyıp iş yapmalıyız. Kriz ortaya çıktıktan ve insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir anlamı yok. Önlem başlangıçta alınacaktı" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soğutma çalışmaları için ABD'den 2 helikopter geldi
14 Ağustos 2021 20:06		 Putin ve MSB'den vefat eden mürettebat için başsağlığı mesajı
14 Ağustos 2021 20:04
Mustafa Şentop: Ezine Çayı'nda yapılaşmaya izin verilmemeliydi
14 Ağustos 2021 18:51		 Bartın Valiliği: Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı bulunmaktadır
14 Ağustos 2021 13:17
İYİ Parti: Kriz yönetimi ve göç bakanlığı kurulsun
14 Ağustos 2021 12:45		 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki
14 Ağustos 2021 10:25
'Küçük Halep' Altındağ neden karıştı?
14 Ağustos 2021 10:10		 AK Parti düğmeye bastı! Dezenformasyona iki muhataplı cezalandırma
14 Ağustos 2021 09:10
PKK, Mehmetçiğe NATO ülkelerinin silahlarıyla saldırdı
14 Ağustos 2021 08:15		 14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Ağustos 2021 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:06 - Soğutma çalışmaları için ABD'den 2 helikopter geldi20:04 - Putin ve MSB'den vefat eden mürettebat için başsağlığı mesajı20:02 - Tunceli'de eylem ve etkinlikler mülki amirin iznine bağlandı19:59 - Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür19:55 - Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi19:52 - THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
19:43 - Sağlık çalışanı görevi başında kalbine yenildi19:42 - Yaşlı çift 10 saat ara ile koronavirüsten hayatını kaybetti19:35 - Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altında19:29 - Kaymakamlıktan cemevi camının kırılmasıyla ilgili açıklama19:25 - Vaka sayıları 20 binin altına geriledi19:11 - Düşen uçaktaki orman mühendisinin acı haberi baba evine ulaştı
19:00 - Osmaniye'deki feci kazada anne ve kızı hayatını kaybetti18:51 - Mustafa Şentop: Ezine Çayı'nda yapılaşmaya izin verilmemeliydi18:35 - MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi18:25 - Karantinada olması gereken otobüs şoförleri yakalandı18:14 - Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı
18:07 - MEB, DYK e-klavuzunu yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
'Çay soğuk' diye semaveri deviren kadın müşteriyi öldürdü
Arife öğretmenin katili felç oldu
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
Altın ve dolar için kritik tahmin
Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabının vurması 3
havalar da soğudu birden 2
kıyamamak 1
pazar gezmesi 2
3600 ek gösterge 3
memurlar.net sözlük 1
tedavülden kalkan cümleler 1
tolkien 1
hafıza kaybı yaşamak 1
ne kadar soğukkanlısınız 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam