Putin ve MSB'den vefat eden mürettebat için başsağlığı mesajı
|14 Ağustos 2021 20:04
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Putin, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi nedeniyle Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili telgraf gönderdi.
Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı.
Ayrıca Putin'in, kazada hayatını kaybeden Rus askerlerin yakınlarına da taziyede bulunduğu belirtilerek, bu askerlerin taltif edilmesi için talimat verdiği kaydedildi.
Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirmişti.
MSB'den Rus yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Türk ve Rus mürettebat için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Türk ve Rus mürettebat için taziyede bulunuldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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