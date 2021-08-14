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Soğutma çalışmaları için ABD'den 2 helikopter geldi

Muğla'daki orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları için ABD'den gelen 2 helikopter, Dalaman Havalimanı'na konuşlanarak göreve başladı.
14 Ağustos 2021 20:06
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Soğutma çalışmaları için ABD'den 2 helikopter geldi

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık 2 hafta süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Köyceğiz yangının da kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmaları başladı.

Ekipler sabah erken saatlerden itibaren yangının etkili olduğu alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.

ABD'den 18 kişilik mürettebatla gelen 2 helikopter de bugün Köyceğiz'deki alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

CH47 Chinook tipi helikopterlerin her seferde yaklaşık 7,5 ton su attığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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