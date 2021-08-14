MHP'nin başlattığı yardım kampanyası sonlandırıldı
|14 Ağustos 2021 21:06
|+Aa- Yazdır
Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin il, ilçe teşkilatları ve belediyelerince, orman yangınlarında hayvanları telef olanlara beşer keçi ve koyun ile ikişer düve yardımı gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan kampanyanın, 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yardımların tüm sorumluluğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) verildiğinden, yardım kampanyasının bugün itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.
Yardım kampanyası kapsamında 9 Ağustos'ta 135 koyun, 200 keçi ve 36 düve, 13 Ağustos'ta 230 koyun, 235 keçi ve 35 düvenin afetzedelere teslim edildiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:
"Halen dağıtıma hazır halde birikmiş 667 koyun, 455 keçi ve 37 düve bulunmaktadır. Bunların afetzedelere ulaştırılması 16 Ağustos'ta yapılacaktır. Bu dağıtımla birlikte kampanya kapsamında 1032'si koyun 890'ı keçi olmak üzere toplam 1922 küçükbaş hayvan ile 108 büyükbaş hayvan afetzedelere ulaşmış olacaktır. Toplamda ise 2 bin 30 baş hayvanın teslimi gerçekleşecektir. Bu çerçevede Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izni ile açılmış banka hesabında birikmiş olan toplam 1 milyon 395 bin 910 lira da AFAD tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı
12 Ağustos 2021 10:20
|Manavgat'ta afetzedeler için kurulan 177 konteyner teslim edilmeye hazır
08 Ağustos 2021 11:48
|Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı
07 Ağustos 2021 16:41
|Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20
|Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
31 Temmuz 2021 12:59
|Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
24 Temmuz 2021 23:42
|İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
21 Temmuz 2021 13:21
|Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
17 Temmuz 2021 15:13
|İzmir'de 3 bin 560 litre taklit sıvı yağ ele geçirildi
10 Temmuz 2021 11:01
|Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde açılan destek pankartı ilgi çekti
09 Temmuz 2021 21:03