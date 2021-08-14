1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.
14 Ağustos 2021 21:18
+Aa- Yazdır
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor.

Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in çocukluk ve gençlik yıllarının, başarılarının ve hayatında önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Hasan Polatkan'ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı döneminden bugüne kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Adayı ziyaret için biletler, Biletix web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek. Ulaşım ise Kadıköy'de bulunan İDO İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Her gün saat 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, saat 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili tüm gerekli bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
14 Ağustos 2021 21:28		 Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi
14 Ağustos 2021 21:22
Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
14 Ağustos 2021 20:37		 Tunceli'de eylem ve etkinlikler mülki amirin iznine bağlandı
14 Ağustos 2021 20:02
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
14 Ağustos 2021 18:35		 Karantinada olması gereken otobüs şoförleri yakalandı
14 Ağustos 2021 18:25
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı İran sınırını denetliyor
14 Ağustos 2021 14:46		 Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı
14 Ağustos 2021 14:26
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
14 Ağustos 2021 13:11		 Aile hekimleri, kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak
14 Ağustos 2021 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Koronavirüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor22:09 - HDP Muş Eş Başkanı tutuklandı22:06 - Temizlik işçisi dalgın sürücü yüzünden canından oluyordu21:57 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi21:41 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli21:33 - Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
21:28 - SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı21:22 - Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi21:20 - Aras Dağları eteklerindeki vaha: Üçkaya Gölü21:19 - 7 ayda yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı21:18 - Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı21:10 - Bakan Pakdemirli: 3'ü Türk, 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik
21:09 - İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması21:06 - MHP'nin başlattığı yardım kampanyası sonlandırıldı20:54 - Örneklerle birden fazla emekli aylığı alma şartları nelerdir?20:41 - Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır20:37 - Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
20:23 - 'Pandemiyi kontrol altına alamazsak bedel öderiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
'Çay soğuk' diye semaveri deviren kadın müşteriyi öldürdü
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
Arife öğretmenin katili felç oldu
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
Altın ve dolar için kritik tahmin
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hipermetrop 1
gidememek 2
sefam olsun 1
canına kıymak 1
pika sendromu 1
Bugün olanlar 1
paça yapmak 1
depozito 1
Noktalama işaretleri 1
sağlık 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam