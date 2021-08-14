Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
|14 Ağustos 2021 21:18
|+Aa- Yazdır
Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor.
Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in çocukluk ve gençlik yıllarının, başarılarının ve hayatında önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Hasan Polatkan'ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı döneminden bugüne kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Adayı ziyaret için biletler, Biletix web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek. Ulaşım ise Kadıköy'de bulunan İDO İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Her gün saat 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, saat 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili tüm gerekli bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
14 Ağustos 2021 21:28
|Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi
14 Ağustos 2021 21:22
|Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
14 Ağustos 2021 20:37
|Tunceli'de eylem ve etkinlikler mülki amirin iznine bağlandı
14 Ağustos 2021 20:02
|MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
14 Ağustos 2021 18:35
|Karantinada olması gereken otobüs şoförleri yakalandı
14 Ağustos 2021 18:25
|Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı İran sınırını denetliyor
14 Ağustos 2021 14:46
|Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı
14 Ağustos 2021 14:26
|MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
14 Ağustos 2021 13:11
|Aile hekimleri, kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak
14 Ağustos 2021 10:42