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7 ayda yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ülke genelinde Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 494 bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 10 milyar 221 milyon 875 bin 369 lira tapu harcı geliri elde edildi.
14 Ağustos 2021 21:19
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7 ayda yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, temmuz ayında 231 bin 317 gayrimenkul satıldı. Haziran ayındaki 282 bin 318 gayrimenkul satış işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18 azalma görüldü.

Bu satış işlemlerinden temmuz ayında 1 milyar 585 milyon 277 bin 853 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Ülke genelinde, ocak-temmuz döneminde 1 milyon 494 bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 10 milyar 221 milyon 875 bin 369 lira tapu harcı gelir elde edildi.

Bu satış işlemlerinden 639 bin 646'sını konut, 267 bin 714'ünü arsa, 409 bin 959'unu tarla, 67 bin 710'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

En çok gayrimenkul satış işlemi yapılan iller arasında 189 bin 256 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 99 bin 857 ile Ankara, 69 bin 705 ile İzmir, 55 bin 959 ile Antalya, 51 bin 756 ile Bursa, 49 bin 974 ile Konya takip etti.
Anadolu Ajansı
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