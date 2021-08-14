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Aras Dağları eteklerindeki vaha: Üçkaya Gölü

Iğdır'da yaklaşık 1500 rakımda bulunan, 11 bin metrekare alana sahip göl ve çevresi, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde şehir hayatından uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor.
14 Ağustos 2021 21:20
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Aras Dağları eteklerindeki vaha: Üçkaya Gölü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve etrafındaki bitki örtüsüyle dikkati çeken Üçkaya Gölü, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Üçkaya köyündeki göl, etrafını kaplayan meyve ağaçları, sazlıklar ve doğal bitki örtüsüyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Yaklaşık 1500 rakımda bulunan, 11 bin metrekare alana sahip göl ve çevresi, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde şehir hayatından uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla her geçen gün bilinirliği artan göle, çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi geliyor.

"Burası bir vaha gibi"

Ziyaretçilerden Erkin Odalı, AA muhabirine, İzmir'den Iğdır'a geldiğini ve düşündüğünün aksine çok farklı bir ortamla karşılaştığını söyledi.

Bölgedeki ziyaret edilebilir alanlar arasında Üçkaya Gölü'nün de adını duyduklarını ve burayı çok beğendiklerini ifade eden Odalı, "Bu çorak etrafta burası bir vaha gibi, çok güzel. Buraya can vermiş. Köylüler de buraya çok güzel bakmış. Tam bir doğa harikası." dedi.

Gölün kıyısında gece kamp kurarak da vakit geçirdiklerini anlatan Odalı, şöyle konuştu:

"Buranın farklı bir doğası var. Biz hep Ege'deki dağlarda yürüdüğümüz için çok farklı geldi. İnsanı da çok güzel, çok cana yakınlar. Çok güzel bir kamp yeri, güzel insanlar var. Çadırımızı kurduk, her türlü imkan, su ve yiyecek var. Farklı bir ortam, doğal bir güzellik görmek isteyen herkes buraya mutlaka gelmeli."

Ziyaretçilerden Fatma Özkul ise arkadaş grubuyla gezi için kente geldiklerini belirtti.

Adını çok duyup merak ettikleri Üçkaya Gölü'nü görmeye geldiklerini ifade eden Özkul, "Muhteşem bir doğası var. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Gezdikçe bastığımız toprağın ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesi ve muhafaza etmesi gerekiyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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