Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.
|14 Ağustos 2021 21:22
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 keşif uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
14 Ağustos 2021 21:28
|Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
14 Ağustos 2021 21:18
|Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
14 Ağustos 2021 20:37
|Tunceli'de eylem ve etkinlikler mülki amirin iznine bağlandı
14 Ağustos 2021 20:02
|MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
14 Ağustos 2021 18:35
|Karantinada olması gereken otobüs şoförleri yakalandı
14 Ağustos 2021 18:25
|Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı İran sınırını denetliyor
14 Ağustos 2021 14:46
|Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı
14 Ağustos 2021 14:26
|MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
14 Ağustos 2021 13:11
|Aile hekimleri, kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak
14 Ağustos 2021 10:42