1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.
14 Ağustos 2021 21:28
+Aa- Yazdır
SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter'da "traderAkin" isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi
14 Ağustos 2021 21:22		 Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
14 Ağustos 2021 21:18
Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
14 Ağustos 2021 20:37		 Tunceli'de eylem ve etkinlikler mülki amirin iznine bağlandı
14 Ağustos 2021 20:02
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
14 Ağustos 2021 18:35		 Karantinada olması gereken otobüs şoförleri yakalandı
14 Ağustos 2021 18:25
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı İran sınırını denetliyor
14 Ağustos 2021 14:46		 Sel felaketinden etkilenen bölgelere elektrik verilmeye başlandı
14 Ağustos 2021 14:26
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
14 Ağustos 2021 13:11		 Aile hekimleri, kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak
14 Ağustos 2021 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Koronavirüs, çocuklarda organ yetmezliğine neden oluyor22:09 - HDP Muş Eş Başkanı tutuklandı22:06 - Temizlik işçisi dalgın sürücü yüzünden canından oluyordu21:57 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi21:41 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli21:33 - Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
21:28 - SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı21:22 - Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi21:20 - Aras Dağları eteklerindeki vaha: Üçkaya Gölü21:19 - 7 ayda yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı21:18 - Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı21:10 - Bakan Pakdemirli: 3'ü Türk, 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik
21:09 - İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması21:06 - MHP'nin başlattığı yardım kampanyası sonlandırıldı20:54 - Örneklerle birden fazla emekli aylığı alma şartları nelerdir?20:41 - Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır20:37 - Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
20:23 - 'Pandemiyi kontrol altına alamazsak bedel öderiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
'Çay soğuk' diye semaveri deviren kadın müşteriyi öldürdü
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
Arife öğretmenin katili felç oldu
MEB'den 81 ile genelge! Okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilsin
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
Altın ve dolar için kritik tahmin
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir günde 1000 sayfa okumak 2
tedavülden kalkan cümleler 1
depozito 1
üşüdüm üstümü örtsene anne 1
sefam olsun 1
bipolar bozukluk 2
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 3
güllerim soldu 1
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 1
en dokunaklı film sahnesi 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam