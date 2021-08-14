Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
|14 Ağustos 2021 21:33
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İmdat (41) ve Özlem Kurt (35) çiftinin çocuğu Kumsal Kurt, iddiaya göre, oyun oynamak için evlerinin önündeki bahçeye çıktı.
Kumsal'ın oyun oynadığı sırada dokunduğu bahçedeki ahşap dolap, çocuğun üzerine devrildi. Anne Özlem Kurt, güçlükle dolabı kaldırıp Kumsal'ı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Kumsal Kurt, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kumsal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kumsal'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kumsal'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.
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