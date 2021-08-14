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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'na kuş sürüsü nedeniyle inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
14 Ağustos 2021 21:41
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.

Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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