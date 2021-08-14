Temizlik işçisi dalgın sürücü yüzünden canından oluyordu
|14 Ağustos 2021 22:06
|+Aa- Yazdır
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan börekçiye gelen bir kişi, börek almak için aracını park etti ve börekçiye girdi.
Aracının el frenini çekmeyi unutan şoför alışveriş yaptığı esnada kaymaya başlayan otomobil o esnada sokakları temizlemekle görevli olan bir temizlik işçisinin üzerine gitti.
Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan işçisinin temizlik esnasında kullandığı malzemeleri de kırıldı. Metrelerce ilerleyen araç daha sonra kendiliğinden durdu.
Temizlik görevlisi aracın altında kalma tehlikesi yaşadı
Kazanın yaşandığı noktada dükkanı olan görgü şahidi Ali Özdilek, "Kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. Temizlikçi arkadaş burada temizlik yapıyordu o anda arabayı görmedim ama burada aracı durdurup börekçiye giriyor ve el frenini çekmemiş araba bir anda buradan aşağıya doğru geldi. O temizlik yapan arkadaş arabanın altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı bizde şok yaşadık. Araba kayarak şu ileriye doğru gitti. Kaza da yaralanan olmadı ama temizlikçi arkadaşın malzemeleri kırıldığı için sıkıntı yaşamış herhalde" Şeklinde konuştu.
Temizlik işçisinin son anda kurtulduğu anlar kamerada
Arnavutköy'de aracın temizlik işçisinin üzerine doğru kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçinin caddeyi süpürdüğü sırada aracın üzerine doğru geldiğini fark edip, malzemeleri bırakarak kendini kenara attığı görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 21:33
|THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
14 Ağustos 2021 19:52
|Osmaniye'deki feci kazada anne ve kızı hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 19:00
|Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı
14 Ağustos 2021 18:14
|'Çay soğuk' diye semaveri deviren kadın müşteriyi öldürdü
14 Ağustos 2021 15:39
|Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı
14 Ağustos 2021 15:17
|Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi
14 Ağustos 2021 14:30
|Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı
14 Ağustos 2021 14:24
|Yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
14 Ağustos 2021 13:38
|Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti
14 Ağustos 2021 13:20