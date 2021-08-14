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Temizlik işçisi dalgın sürücü yüzünden canından oluyordu

Arnavutköy'de sürücü börek almak için bir anlık dalgınlıkla el freni çekmeden aracından indi, o sırada yolu süpüren temizlik görevlisi kayan aracın altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. Aracın temizlik işçisinin üzerine doğru kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
14 Ağustos 2021 22:06
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Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan börekçiye gelen bir kişi, börek almak için aracını park etti ve börekçiye girdi.

Aracının el frenini çekmeyi unutan şoför alışveriş yaptığı esnada kaymaya başlayan otomobil o esnada sokakları temizlemekle görevli olan bir temizlik işçisinin üzerine gitti.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan işçisinin temizlik esnasında kullandığı malzemeleri de kırıldı. Metrelerce ilerleyen araç daha sonra kendiliğinden durdu.

Temizlik görevlisi aracın altında kalma tehlikesi yaşadı

Kazanın yaşandığı noktada dükkanı olan görgü şahidi Ali Özdilek, "Kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. Temizlikçi arkadaş burada temizlik yapıyordu o anda arabayı görmedim ama burada aracı durdurup börekçiye giriyor ve el frenini çekmemiş araba bir anda buradan aşağıya doğru geldi. O temizlik yapan arkadaş arabanın altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı bizde şok yaşadık. Araba kayarak şu ileriye doğru gitti. Kaza da yaralanan olmadı ama temizlikçi arkadaşın malzemeleri kırıldığı için sıkıntı yaşamış herhalde" Şeklinde konuştu.

Temizlik işçisinin son anda kurtulduğu anlar kamerada

Arnavutköy'de aracın temizlik işçisinin üzerine doğru kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçinin caddeyi süpürdüğü sırada aracın üzerine doğru geldiğini fark edip, malzemeleri bırakarak kendini kenara attığı görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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