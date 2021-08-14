HDP Muş Eş Başkanı tutuklandı
Muş'ta polis ekipleri tarafından 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
|14 Ağustos 2021 22:09
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HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de aralarında bulunduğu 5 kişi Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına alınmıştı.
Adreslerde yapılan aramaların ardından emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, biri adli kontrol şartı olmak üzere 4 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
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