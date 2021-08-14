Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Provokatif videolar yayınlayan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada provokatif videolar yayınlayan yabancı uyruklu bir kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.
|14 Ağustos 2021 23:05
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya üzerinden küfürlü ve provokatif videolar yayımlayan yabancı uyruklu M.M. isimli şahıs, Kahramnmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı ifade edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara satın almış
14 Ağustos 2021 22:19
|Temizlik işçisi dalgın sürücü yüzünden canından oluyordu
14 Ağustos 2021 22:06
|Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 21:33
|THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
14 Ağustos 2021 19:52
|Osmaniye'deki feci kazada anne ve kızı hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 19:00
|Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı
14 Ağustos 2021 18:14
|'Çay soğuk' diye semaveri deviren kadın müşteriyi öldürdü
14 Ağustos 2021 15:39
|Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı
14 Ağustos 2021 15:17
|Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi
14 Ağustos 2021 14:30
|Kadınları gasp etmeye çalışan baba ve oğul dehşet saçtı
14 Ağustos 2021 14:24