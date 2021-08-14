Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından İnal'ın acı günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın annesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
|14 Ağustos 2021 23:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantepli avukatı Mustafa Doğan İnal'ın annesi Feride İnal, geçirdiği kalp krizi sonrası özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılarak, tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Feride İnal, dualarla memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Feride İnal'ın cenazesi Karkamış ilçesi Akçaköy Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben aile mezarlığına gözyaşı ve dualarla defnedildi.
Cenaze törenine, Mustafa Doğan İnal'ın yanı sıra, yakınları, sevenleri, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, çok sayıda bürokrat, yerel yönetici, siyasetçi ve vatandaş katıldı.
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