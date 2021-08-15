'HES kodu' denetiminde 'riskli' yolcuya 4 bin 50 lira ceza
|15 Ağustos 2021 06:38
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Covid-19 vaka artışının önüne geçebilmek için "HES kodu" denetimi yapıldı.
"Riskli" gruptaki yolcuya 4 bin 50 lira ceza
43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler ile diğer özel araçlar tek tek durduruldu. Seyahat eden sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrolleri gerçekleştirildi. Bursa'dan Ordu'ya giden bir otobüste de denetim yapan ekipler, Hacı Hasan A. isimli yolcunun "temaslı" olduğunu tespit etti. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
Uygulama noktasına gelen filyasyon ekipleri, Hacı Hasan A'ya karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası yazdı.
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