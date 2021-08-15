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Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli yağış bekleniyor.
15 Ağustos 2021 06:54
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas'ın kuzeyi ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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