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'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiğini" açıkladığı "3600 ek gösterge" düzenlemesinin ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
15 Ağustos 2021 07:05
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Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ek gösterge" ve "kamudaki sözleşmeli personel" konularının "bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiğini" açıklaması, kamu görevlileri arasında heyecana sebep oldu. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Diyanet Vakıf-Sen) Genel Başkanı Nuri Ünal, bu yılki toplu sözleşmenin diğerlerinden farklı olarak geliştiğini belirtti. Ünal "Birincisi, Sayın Bakan'ın çalışma hayatının hem akademik hem de çalışma yönüyle içinde olmasını bir avantaj olarak görüyoruz. İkincisi, Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen 51 maddede uzlaştı, ortak bir metin sunuldu. Görüşmeler, hem Bakanlık hem de konfederasyonlar tarafından olumlu ilerliyor" diye konuştu.

BİLGİN'İN İRADESİ DEĞERLİ

Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili sözlerini değerlendiren Ünal "Sayın Bakan'ın, bu konunun mutlaka çözülmesi noktasında bir irade ortaya koyması değerli. Cumhurbaşkanı'mız 3 yıl önce bu sözü vermişti, bu söz yerde kalmamalı. Kamu çalışanları bir beklenti içerisinde. Ayrıca 3600 çıksa birçok kamu çalışanı emekli olacak, bunu bekliyorlar. Bu, hükümetin de işine gelir çünkü kadrolarda boşalma olur. Şu an kamu çalışanı adayı olan arkadaşlarımız, buralara sınavla gelir. Bu sebeple açıklamanın değerli olduğu kanaatindeyiz. 3600 ek göstergeyi destekliyoruz. Üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Açıklamaları memnuniyetle karşıladık" dedi. 2010'da çıkan Diyanet Kanunu ile dört yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu olan din görevlilerinin 3000 ek gösterge aldığını, hukuk veya işletme mezunu din görevlilerinin ise 2200 ek gösterge aldığını hatırlatan Ünal, bu ayrımın değiştirilmesini gerektiğini söyledi. Ünal "Bizim talebimiz, bütün kamu çalışanlarının ayrılmadan, şartlarına uygun olarak 3600 ek göstergeden faydalanması" ifadelerini kullandı.

4B'DE İKİLİ YAPI OLUŞTU

Bakan Bilgin'in sözleşmeli personel konusuyla ilgili ifadelerini de değerlendiren Nuri Ünal "4B sözleşmeli çalışanların tamamının, ayrılmadan kadroya geçmesini istiyoruz. 4B'li çalışanlar arasında ikili bir yapı oldu. Bir kısmı 3+1 sistemine tabii, 2019 yılı öncesi çalışanlarsa süresiz sözleşmeli... 3+1 sistemine tabii olanlar; eş durumundan tayin olamıyor, yer ve unvan değişikliği yapamıyor" diye konuştu. Bu konudaki taleplerini Bakan Bilgin'e aktardıklarını da ifade eden Nuri Ünal "Sağ olsun Sayın Bakan bu konuyla özel ilgilendi, bu açıklaması da değerli... Düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelmesi muhtemel. En geç 2022'de bu işin hallolacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri yararlanacak

Ek gösterge 2200'den 3600'e yükselirse, 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan, 103 bin 279 liraya çıkacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olmasına rağmen; emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Ek gösterge düzenlemesinden 1 milyon 100 bin öğretmen, 280 bin polis, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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