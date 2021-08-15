El birliğiyle temizlik
|15 Ağustos 2021 07:14
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izleri siliniyor. 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Bozkurt büyük zarar gördü. Sel suları ev ve iş yerlerinin birinci katına kadar çıktı. İçerideki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, içerisi balçıkla doldu. Özellikle giriş katlarda bulunan neredeyse bütün esnafın dükkanları selden olumsuz etkilendi. Felaketin dördüncü gününde ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Canla başla çalışan ekipler, bir yandan arama-kurtarma çalışması gerçekleştirirken, bir yandan da felaketin izlerini silmeye çalışıyor.
SOKAK-SAHİL TEMİZLİĞİ
Ekipler, Bozkurt'u ayağa kaldırmak için görev başında. İlçedeki suların çekilmesiyle birlikte iş makineleri sokak ve caddeleri temizlemeye başladı. Balçık ve selin sürüklediği ağaç gövdeleri sokak ve caddelerden kaldırılıyor. Selin sürüklediği ve denizin sahile vurduğu eşyalar toplanıyor. Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Jandarma komando timleri de Bozkurt halkının yardımına koştu. Komandolar, ellerine aldıkları kürek ve süpürgelerle iş yerlerine dolan çamurları temizledi.
İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR
Birçok sivil toplum kuruluşunun açtığı stantlar aracılığıyla halkın ihtiyaçları karşılanıyor. Gıda, temizlik ve giyim yardımı yapılıyor. Bebekler için de mama ve bez dağıtımı gerçekleştiriliyor. Dükkanı zarar görmeyen bazı esnaflar da vatandaşlara ücretsiz gıda dağıtımı yapıyor.
JANDARMADAN MOBİL ÜS
Bölgede Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde, bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri sevk ve idare ediliyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlanıyor. İnsansız hava aracı, Jandarma İnsanlı Keşif Uçakları, drone ve mobil kameralar vasıtasıyla elde edilen görüntüler eş zamanlı olarak merkeze aktarılıyor. Tüm gelişmeler merkezde takip ediliyor.
ABDULLAH SARİCA - MUHAMMED KURTAR
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