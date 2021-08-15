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Kurtarıldıkları kuran kursu 20 dakika sonra yıkıldı

58 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde arama kurtarma ekipleri birçok kişinin hayatını kurtardı. Bozkurt'ta Ezine çayının kıyısında bulunan 5 katlı Kur'an kursunda da zamana karşı yarış yaşandı. Can havliyle çatıya çıkanlar helikopterle kurtarıldıktan 20 dakika sonra bina yıkıldı.
15 Ağustos 2021 07:20
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Kastamonu'yu vuran sel felaketinde üstün gayretle çalışan ekipler çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Bozkurt'ta Ezine çayının kıyısında bulunan 5 katlı Kur'an kursu oldu. Sel sularının yükselmeye başlamasıyla çatıya çıkarılan öğrenciler, helikopterlerle tahliye edildi. Tahliyenin tamamlanmasından 20 dakika sonra sel sularına dayanamayan 5 katlı bina yıkıldı.

19 KİŞİ YARDIM İSTEDİ

Kur'an kursunda 12 öğrenci vardı. Caddeleri sel suları kaplayınca sokaktaki 7 kişi de binaya sığındı. Sular yükselmeye devam edince içeridekiler binanın bitişiğindeki tek katlı yapının üstüne sonra da çatıya çıktı. İmdat çağrısının ardında Sahil Güvenlik helikopterleri bina yıkılmadan dakikalar önce herkesi kurtarmayı başardı.

KAYIP 77 KİŞİ ARANIYOR

AFAD'a Bozkurt'ta 62, Sinop'ta ise 15 kişiyle ilgili kayıp ihbarı geldi. Cenazesine ulaşılan, ancak kimliği henüz tespit edilmeyen 4 kişi bulunuyor. Evlerdeki arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bu nedenle kayıplardan bazılarının sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Araçlarıyla birlikte denize sürüklenenler olduğuna dair ihbarlar var.

TABLO AĞIRLAŞIYOR: 58 ÖLÜ

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde tablo da giderek ağırlaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmekte. Bartın'daki arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" bilgisine yer verildi.

48 SAATTE 8 AYLIK YAĞIŞ

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos'ta metrekareye düşen yağış miktarı, yıllık yağışın 3'te 2'sini buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı, son 5 yıllık ortalamada, 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3'te 2'si olarak kayıtlara geçti. Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/ metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/ m2 ölçüldü.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Selin yerle bir ettiği Ölçer Apartmanı'nda ise arama kurtarma çalışmaları umutla sürüyor. Binada yakınları bulunanlar, Ezine Çayı'nın karşı kıyısından binada yapılan arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

Ersin Çelik
Yeni Şafak
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Kurtarıldıkları kuran kursu 20 dakika sonra yıkıldı
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