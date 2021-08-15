Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
|15 Ağustos 2021 07:30
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12 yaş üstü çocukların aşılanması için son karar yarınki Bakanlar Kurulu'nda verilecek. Yaklaşık 1,5 yıldır online yapıla eğitim-öğretim 6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayacak. Okulların açılacağı tarihe kadar öğrencilerin aşılarının da tamamlanması gündemdeydi. Edinilen bilgilere Bilim Kurulu, 12-18 yaşın aşılanmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını Bakanlar Kurulu'na sundu.
KARAR ÇIKARSA AİLEDEN İZİN ALINACAK
Pazartesi günü toplanacak kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son haftalardaki aşılama ve vaka oranlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Koca'nın Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacağı belirtiliyor.
12-18 yaş grubunun aşılanıp aşılanmayacağı yarınki toplantıda belli olacak. Bakanlar Kurulu'nda aşılama kararı çıkarsa, ilk etapta 16-18 arası grubun aşılanması daha sonra da kademeli olarak 12-16 yaş arasının aşılanması planlanıyor. Söz konusu aşılanacak grup için de aile izni talep edilmesi planlanıyor.
Nur Banu Aras
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